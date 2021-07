Der Herr der Ringe: Gollum – Entwicklervideo

Im Rahmen des NACON Connect Livestream präsentierte Daedalic Entertainment ein Entwicklervideo, in welchem neues Video-Material und Einblicke in „Der Herr der Ringe: Gollum“ präsentiertet werden. Das Action-Adventure erscheint 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

In dem Action-Adventure „The Lord of the Rings: Collum“ erwartet euch eine Geschichte des Einen Rings und zwar aus der Perspektive von Gollum. Gollum ist kein traditioneller Held -er ist hin- und hergerissen zwischen zwei Persönlichkeiten. In dem Video stellt Producer Harald Rieger die Charaktere und Umgebungen vor, auf die Gollum auf seiner Reise stößt. Dazu gehören der groteske Saurons Mund aus Mordor und der Elbenkönig Thranduil aus dem Düsterwald. Ihr Design orientiert sich dabei so genau wie möglich an den Büchern.

