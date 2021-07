Clash: Artifacts of Chaos – Reveal-Trailer

Das Entwicklerstudio ACE Team hat in Zusammenarbeit mit NACON „Clash: Artifacts of Chaos“ für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt. Es soll 2022 für die genannten Plattformen erscheinen und euch in die einzigartige Welt Zenozoik schicken.

In Zenozoik gibt es nur ein Gesetz: ein tödliches Würfelspiel, das die Regeln des Kampfes bestimmt. Diese Regeln gilt es in den brutalen Nahkämpfen zu befolgen. Als Spieler schlüpft ihr dabei in die Rolle eines mächtigen Kriegers, der auf der Suche nach dem Artefakt des Chaos ist.

Hier findet ihr “Clash: Artifacts of Chaos” bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung