F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – Trailer und Termin des Metroidvania-Plattformers

Publisher Bilibili Game und Entwicklerstudio TiGames haben im Rahmen des „State of Play“-Events den 3D-Metroidvania-Plattformer „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ für PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt. Das Spiel ist ein einem Dieselpunk-Stil mit orientalischer Architektur gehalten und soll bereits am 7. September 2021 für die beiden Plattformen erscheinen. Eine PC-Version kann auf Steam gefunden werden (siehe hier). Nach Angaben auf Twitter erscheint diese nach der PlayStation-Version (siehe hier).

In dem Spiel erwartet euch eine von Tieren bewohnte Welt mit mehr als zehn Gebieten, die jeweils unterschiedliche Themen und Level-Designs bieten. Protagonist ist das wehrhafte Kaninchen Rayton, der eine riesige Faust als Waffe seiner Wahl schwingt und seinen verschwundenen Freund in Torch City sucht, der von der mechanischen Legion gefangengenommen wurde.

Siegreiche Kämpfe, das Lösen von Rätseln und Überwinden von Hindernissen in unzähligen Kammern, Tunneln und Abkürzungen bringen nützliche Belohnungen. Je nach Situation kann man den Kampfstil an die Gegebenheiten anpassen. Je nachdem ob hoher Schaden, Treffgenauigkeit oder eine große Reichweite benötigt wird, um den Gegner zu bezwingen. Viele der Feinde bringen ihre eigenen, unverwechselbaren Waffen mit, wobei die verschiedenen Kampfstrategien und unterschiedlichen Bosse mit immer neuen Angriffsmustern jede Runde einzigartig machen.

„F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ kann bereits im PlayStation Store für 29,99 Euro (UVP) vorbestellt werden (siehe hier). Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung