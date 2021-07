Die taktische Strategiereihe “Company of Heroes” geht in die dritte Runde. Dies teilte der Publisher SEGA am heutigen Abend mit. “Company of Heroes 3” setzt erneut auf Strategie-, Taktik- und Action-Elementen. Entwickelt wird der kommende Teil von Relic Entertainment, die bereits die Vorgänger entwickelten.

Im dritten Teil der Reihe werden die Kämpfe im Mittelmeerraum ausgetragen. So erwarten euch italienische Gebirgspässe, Küstenpanoramen und die sengende Hitze Nordafrikas. Laut Relic Entertainment soll “Company of Heroes 3” die größte Einzelspielerkampagne in der Geschichte des Franchise bieten. Die Kampagnenkarte wird im kommenden Teil dynamisch. Dadurch soll ein Gameplay im “Sandbox-Stil” geboten werden.

Angetrieben wird “Company of Heroes 3” von der Essence Engine, die aus dem Hause Relic stammt. So soll diese für Realismus sorgen. Die Schlachtfelder sollen sich laut Angaben von Relic vollständig zerstören lassen, wodurch neue und taktische Möglichkeiten im Kampf entstehen. Des Weiteren bietet die Engine neue Rendering- und Partikeleffekte, flüssige Animationen der Soldaten sowie eine Unterstützung für DirectX 12 und Mehrkernprozessoren.

Wann “Company of Heroes 3″erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt. Ein Cinematic-Trailer soll euch auf das kommende Werk einstimmen. Der unten eingebundene Gameplay-Trailer zeigt euch einige Szenen aus dem Spiel. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die sich hinter diesem Link versteckt.