Cris Tales – Launch-Trailer des Zeitreise-JRPGs

Es sind etwas mehr als zwei Jahre vergangen, seit die Teams von Modus Games sowie Entwickler Dreams Uncorporated und SYCK das JRPG „Cris Tales“ offiziell ankündigten. Jetzt ist das Spiel für Google Stadia, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit, jederzeit Visionen der Vergangenheit und Zukunft ihrer Umgebung zu sehen und zu manipulieren, nutzen, um den Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen und Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Kräfte nutzen, um die verschiedenen Zeitebenen nach ihrem Willen zu formen. Nur so wird sie mit der Unterstützung ihrer Gefährten die Welt vor dem Untergang bewahren können.

Die Homepage von „Cris Tales“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung