Lost in Random – Release-Termin des märchenhaften Abenteuers

Das schwedische Entwicklerstudio Zoink hat zusammen mit Electronics Arts den Release-Termin von „Lost in Random“ bekannt gegeben. Das Adventure entsteht derzeit für PC (Origin und Steam), Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die offizielle Veröffentlichung erfolgt am 10. September 2021 für die genannten Plattformen.

„Uns war von Anfang klar, dass dieses Märchen etwas düsterer werden sollte als unsere vorherigen Projekte. Wir begannen mit Zeichnungen von unterschiedlichen Charakteren und Konzepten. Aber erst das Bild von einem Mädchen und seinem Würfel führte uns in die richtige Richtung“, erklärt Olov Redmalm, Creative Director und Lead Writer für Lost in Random, während des EA Originals Spotlights bei der EA Play Live 2021. „Die Gestaltung des Gameplays war etwas knifflig. Wir wollten, dass sich alles um die Würfel dreht, aber mussten dabei abwägen, welche Rolle der Zufall spielen sollte. Aus dieser zentralen Idee hat sich dann alles automatisch entwickelt.“

In der makabren und in einem Gothic-Look gehaltenen Welt von „Lost in Random“ treffen Spieler auf das mittellose, vom Pech verfolgte Mädchen Even, das nach seiner geliebten Schwester Odd sucht. Gemeinsam mit dem merkwürdigen lebendigen Würfel Dicey muss Even lernen, das Chaos von Random zu beherrschen – denn das Königreich steht unter der Herrschaft einer bösen Königin und nur das Chaos kann die beiden zum Erfolg führen.

Im Königreich von Random regiert der Zufall. Dieses Prinzip findet sich auch im Gameplay von „Lost in Random“ wieder. Unterwegs sammeln Spieler Münzen, die Even unter anderem zu neuen Angriffen und Fähigkeiten verhelfen. Diese sind in den taktischen Kämpfen äußerst hilfreich.

Mit Evens Schleuder lassen sich Gegner angreifen. Dadurch entstehen Energie-Würfel, die Dicey mit Energie versorgen. Sobald er vollständig geladen ist, kann Dicey geworfen werden und so die Zeit einfrieren und seine mächtige Magie entfesseln. In den sich ständig verändernden Brettspiel-Arenen müssen Spieler die Kampfstrategie schnell anpassen können. Nur so können sie dem Schicksal trotzen und die Macht des Zufalls nutzen.

Quelle: Pressemitteilung