Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers – Release im Oktober, neuer Trailer

Die Neuauflage des Wii U-Spiels, “Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers”, wurde erst vor wenigen Wochen angekündigt. Wie Koei Tecmo heute mitteilte, erscheint das Spiel im kommenden Oktober für den PC und für die Konsolen.

In “Project Zero: Maiden of Black Water” rücken drei Charaktere in den Mittelpunkt der Geschichte. Die Reise führt die Drei durch das verfluchten Touristenziels Mount Hikami. Jeder Charakter verfügt dabei über seinen eigenen Handlungsstrang. Mit Hilfe der sogenannten “Camera Obscura” treibt ihr die Geister aus.

Die erweitere Version des Spiels wird am 28. Oktober 2021 in digitaler Form erscheinen. Neu sind unter anderem ein Fotomodus, der gruselige Aufnahmen ermöglicht, sowie neue Kostüme und Accessoires für die Protagonistinnen von “Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers”.

Des Weiteren wird eine digitale Deluxe-Edition veröffentlicht, die den 20. Geburtstag der Serie feiert. Enthalten ist ein digitales Artbook sowie sechs Kostüme, die aus den vorherigen Spielen der “Fatal Frame”-Reihe stammen. Alle Neuerungen und die Outifts könnt ihr in einem neuen Trailer sehen, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. Auch etliche Szenen aus dem Spiel könnt ihr begutachten.

Quelle: Pressemitteilung