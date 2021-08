Truck Driver – Release-Termin für Karten-DLC „Heading North“

Letzten Monat kündigten Kokku und SOEDESCO Studios den DLC „Heading North“ für „Truck Driver“ an. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass der DLC offiziell am 14. September 2021 auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

In „Heading North“ erwartet die Spieler eine neue Karten mit nordisch inspirierter Landschaft. Es gilt neue Herausforderungen und dieser kalten Umgebung zu meistern und viele neue Aufträge für neue Charaktere zu erfüllen.

