Monark – Opening-Trailer des JRPGs

Der vor kurzem erschienene Opening-Trailer von „Monark“ ist mit Musik von Iori Kanzaki und KAF unterlegt. Das Spiel selbst wurde im Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch angekündigt (siehe hier) und soll nächstes Jahr erscheinen.

In „Monark“ wird die Shin-Mikado-Academy von einem mysteriösen Nebel verschlungen und bringt deren Bewohner in Gefahr. Um den dort eingeschlossen Freunden zu helfen, müssen Spieler die Otherworld betreten, eine von Dämonen besiedelte Dimension abseits der realen Welt. In dieser rätselhaften Domäne muss die Authority of Vanity gezielt genutzt werden, um ein Bataillon an Fiends zu Beschwören. Die Kraft der Fiends hängt dabei vom Ego des Meisters ab.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung