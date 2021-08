RiMS Racing – Gameplay-Trailer und drittes Entwicklervideo

In knapp zwei Wochen wird das Rennspiel „RiMS Racing“ für PC und Konsolen erscheinen. Mit dem neuen Gameplay-Trailer zeigen NACON und Entwickler RaceWard Studio Ausschnitte eines Rennens auf dem „Million Dollar Highway“. Diese 520 km lange Strecke im Herzen der Colorado Rockies ist mit engen Kurven gespickt und führt über 3.000 Höhenmeter – von schönen Landschaften über schwindelerregende Steilhänge bis auf hohe Bergplateaus.

Gleichzeitig gab es das dritte Entwicklervideo, welches weitere Einblicke in den Entwicklungsprozess des Spiels liefert. Das Video konzentriert sich auf die zahlreichen Details, die dem Spiel hinzugefügt wurden, und unterstreicht den Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen RaceWard Studio und Pirelli und Brembo, um dafür zu sorgen, dass eine möglichst realistische Simulation entsteht.

In „RiMS Racing“ stehen über 500 Teile offizieller Marken für die acht Maschinen des Spiels zur Verfügung. Mit ihnen können Spieler ihre Motorräder individualisieren und obendrauf die Leistung optimieren. Zur Verfügung stehen dabei auch Pirelli-Produkte, inklusive dem neuen DIABLO ROSSO IV, der in „RiMS Racing“ erstmals sein Debüt in einem Videospiel feiert.

Das Motorradrennspiel erscheint am 19. August 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Nintendo Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Weitere Informationen und Bildmaterial findet ihr hier bei uns: KLICK!

