Frostpunk 2 – Trailer und Ankündigung

Der Mix aus einer postapokalyptischer Survivalwelt, einem Aufbauspiel und einer Gesellschaftssimulation namens „Frostpunk“ wird einen Nachfolger erhalten. Dies teilten die Entwickler der 11 Bit Studios am heutigen Tage mit. “Frostpunk 2” ist dabei das erste von drei hauseigenen Projekten, an dem das Warschauer Studio im Moment arbeitet.

In “Frostpunk 2” schlüpft ihr abermals in die Rolle des Anführers einer an Ressourcenknappheit leidenden Metropole. Expansion und die Suche nach neuen Energiequellen sind erneut unvermeidlich. Im Nachfolger hat sich die apokalyptische Welt weiterentwickelt. Das Kohlezeitalter ist am Ende und nun wird die Eroberung des Frostlandes zwecks Ölförderung als Rettung der letzten Überlebenden der Menschheit angesehen.

Wie Jakub Stokalski, Co-Director von “Frostpunk 2”, mitteilte, soll sich das Spiel in allen Aspekten gegenüber dem Vorgänger verbessern. Nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität und das Gameplay sollen erweitert und verbessert werden. Das Team der 11 Bit Studios ist seit der Entwicklung von “Frostpunk” immer weitergewachsen und besteht nun aus fast 70 Mitgliedern.

Wann “Frostpunk 2” erscheinen wird, konnten die 11 Bit Studios noch nicht bekannt geben. Ein Cinematic-Trailer präsentiert bereits die eisige Apokalypse. Angekündigt wurde das Spiel bislang für den PC. Erscheinen wird “Frostpunk 2” auf den digitalen Vertriebsplattformen Steam, GOG und Epic Games.

Quelle: Pressemitteilung