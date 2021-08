Call of Duty: Vanguard – Neuer COD-Titel kommt im November

Activision hat zusammen mit dem Entwicklerstudio Sledgehammer Games „Call of Duty: Vanguard“ angekündigt. Der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Battle.net) erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt offiziell am 5. November 2021.

“Call of Duty: Vanguard liefert eine umwerfende Bandbreite an Spielerlebnissen für die gesamte Call of Duty-Community. Die umfang- und abwechslungsreichen Inhalte von Vanguard sind ein Markenzeichen des Spiels – mit mehr Multiplayer-Maps am Tag der Veröffentlichung als je zuvor sowie dem allerersten Zombies-Crossover in der Geschichte von Call of Duty”, so Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. “Warzone-Fans erwarten unzählige aufregende Neuerungen als Teil der neuen Veröffentlichung. Wir können es kaum erwarten, ihnen mehr darüber zu erzählen.”

Call of Duty: Vanguard – Kampagne

„CODV“ wird eine Einzelspielerkampagne beinhalten, die auf vier großen Kriegsschauplätzen des 2. Weltkriegs spielt. Als Spieler werdet ihr Teil der Einsatzgruppe 1, die die Grundlagen für die heutigen Spezialeinheiten legte. In der Story gibt es vier spielbare Charaktere, die in Gefangenschaft der Achsenmächte geraten:

Soldat Lucas Riggs, 20. Bataillon, Australische 9. Infanteriedivision, Achte Britische Armee.

Sergeant Arthur Kingsley vom 9. Fallschirm-Bataillon, Britische Armee

Lieutenant Wade Jackson, Aufklärungsschwadron 6, US-Navy

Lieutenant Polina Petrova von der 138. Schützendivision, Rote Armee

Multiplayer

Zum Release im November wird „Vanguard“ 20 Mehrspielerkarten umfassen. Mit den Waffenschmied- und Kalibersystem führen die Entwickler auch neue Spielmöglichkeiten ein. Hinzu kommt der 2vs2.Feuergefecht-Modus „Champion Hill“, der erstmals in „Modern Warfare“ eingeführt wurde.

Weitere Informationen zum Multiplayer sowie einer offenen Beta sollen bald folgen.

Zombie-Modus

Auch im neusten Teil der Serie werden Horden von Untote ihr Unwesen treiben und für Herausforderungen sorgen. Dieser Zombie-Modus entsteht unter der Leitung der Treyarch Studios und setzt die Geschichte des Dunkeläthers fort.

Weitere Informationen sollen bis Halloween veröffentlicht werden.

Call of Duty: Warzone

Der kostenlos spielbare Battle Royale-Modus „Call of Duty: Watone“, der von Raven Software entwickelt wird, wird dieses Jahr eine neue Hauptkarte sowie ein neues Anti-Cheat-System erhalten. „Warzone“ berücktsichtigt auch weiterhin die bisherigen Spielerfolge, da das Fortschrittssystem weitergeführt wird. Spieler von „Modern Warfare“, „Black Ops Cold War“ und „Vanguard“ können sich also auf Folgendes freuen:

Alle Inhalte, die über einen Battle Pass verdient oder über ein Shop-Bundle gekauft wurden, bleiben erhalten.

Ihr könnt eines (oder alle) der vier integrierten „Call of Duty“-Spiele spielen – “Modern Warfare”, “Black Ops Cold War”, “Vanguard” und “Warzone” – und mit euren Rang und Battle Pass vorantreiben.

Ihr könnt “Warzone”-Waffenausrüstungen mit Inhalten aus den diversen Call of Duty-Titeln erstellen.

Die vollständige Integration zwischen „Call of Duty: Vanguard“ und „Warzone“ wird nach dem Start der neuen „Warzone“-Karte später in diesem Jahr eingeführt.

„COD: Vanguard“ und „Warzone“ werden sich nach der Veröffentlichung sowohl die kostenlose Inhalte als auch einen riesigen Kalender voller neuer Karten, Modi, Listen, kurzzeitiger und saisonaler Events sowie Community-Feiern teilen, die in beide Spiele integriert sind.

Zusätzliche Informationen:

Auch in „Vanguard“ wird das Battle Pass-System vorhanden sein und der Freischaltung von Inhalten dienen. Dies umfasst Objekte wie Basiswaffen, Anpassungsobjekte und mehr.

Des Weiteren verfügt der First-Person-Shooter über das Crossplay-Feature. Passend gibt es die Möglichkeit den Fortschritt und die Statistiken auf alle Plattformen mitzunehmen.

Die Homepage von “Call of Duty” findet ihr hier: KLICK! Dort findet ihr auch alle Informationen über die drei Edition (Standard, Cross-Gen und Ultimate Edition), sowie die Box-Edition für Konsolen und Vorbestellerboni.

