Dying Light 2 – Zombies, Kämpfe und Gameplay

Techland präsentierte im Rahmen des “Xbox Gamescom Stream” ein neuen Trailer zum kommenden Open-World-Titel “Dying Light 2”. Der Lead Game Designer Tymon Smektała und der Animation Director Dawid Lubryka zeigten nicht nur neues “Dying Light 2: Stay Human”-Gameplay, sondern ermöglichten tiefere Einblicke in die Parkour- und Kampfmechaniken.

So wird “Dying Light 2” deutlich mehr Parkour-Möglichkeiten bieten, als sein Vorgänger. Auch die Animationen sollen flüssiger ablaufen. Der neue Enterhaken, der im unten eingebundenen Trailer ebenfalls zum Einsatz kommt, hilft euch beim Durchqueren der Stadt. Des Weiteren könnt ihr einen Blick auf die neuen Moves des Protagonisten werfen.

In „Dying Light 2“ schlüpft man in die Rolle von Aiden Caldwell, einen neuen Helden in einer Welt, die von der Seuche ins Chaos gestürzt wurde. Der Trailer stellt Aiden ein wenig vor und wirft einen Blick auf “Die Stadt” – einen postapokalyptischen Außenposten eines modernen, dunklen Zeitalters. Hier schlägt sich die Menschheit 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten “Dying Light” mit Mühe durch, während brutale Fraktionen um die Macht kämpfen. Die Infizierten schleichen derweil bis zum Anbruch der Nacht durch dunkle Häuser und Keller. Dann übernehmen sie die Straßen.

„Dying Light 2: Stay Human“ erscheint am 7. Dezember 2021 für PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: Microsoft