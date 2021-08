Thymesia – Der Release-Termin steht

Das Action-RPG “Thymesia” hat einen Release-Termin erhalten. Wie Team17 und OverBorder Studio mitteilten, erscheint das Spiel Anfang Dezember für den PC. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben.

Die Geschichte spielt in einem ein durch Alchemie aufgeblühte Königreich, das in ein Zeitalter des Unheils stürzt. Der Plan, den Einsatz von Alchemie zu unterbinden, schlug fehl. Innerhalb weniger Tage füllten sich die Straßen mit Monstern und überall breitete sich das Chaos aus. Des Rätsels Lösung liegt in den Händen des Protagonisten Corvus, der jedoch sein Gedächtnis verloren hat. Die Wahrheit versteckt sich einzig und allein in seinen Erinnerungen. Im Verlauf des Spiel erlangt Corvus nach und nach seine Erinnerungen wieder. Je nachdem, welche Entscheidungen der Spieler trifft und welche Gegenstände er sammelt, warten unterschiedliche Enden auf ihn.

“Thymesia” erscheint am 07. Dezember 2021 in digitaler Form für den PC.

Quelle: Pressemitteilung