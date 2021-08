Gungrave G.O.R.E – Ein Cinematic-Trailer

Mit “Gungrave G.O.R.E.” haben die Entwickler vom südkoreanischen Studio IGGYMOB einen Third-Person-Shooter in der Entwicklung, der die Wiederauferstehung der “Grungrave”-Reihe markiert, die im Jahre 2002 auf der PlayStation 2 ihren Anfang nahm und von Red Entertainment entwickelt wurde. Der neuste Teil soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinen – 20 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels.

Erstmals angekündigt wurde “Gungrave G.O.R.E.” vor rund zwei Jahren mit einem Story-Trailer. Jedoch verschwand das kommende Werk von IGGYMOB von der Bildfläche. Mit Prime Matter, dem Gaming-Label von Koch Media, haben die Entwickler einen Publisher gefunden.

In “Gungrave G.O.R.E” schlüpft man in die Rolle des schießwütigen Anti-Helden namens “Graves”, der ohne zu zögern allerhand Schurken in das Jenseits befördert, wie der aktuelle Cinematic-Trailer zeigt, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben.

Das Spiel befindet sich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung