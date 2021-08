Shadow Tactics: Aiko’s Choice – Trailer und Release-Zeitraum

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Mimimi Games gaben heute bekannt, dass die Standalone-Erweiterung zu “Shadow Tactics” namens “Aiko’s Choice” im Dezember das Licht der Welt erblicken wird. Auch gibt es einen ersten Gameplay-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt die Kunoichi-Adeptin Aiko, die auch im Hauptspiel eine der Hauptfiguren ist. Aiko ist eine Meisterin der Camouflage und lenkt Gegner als verkleidete Geisha ab. Aiko dachte, sie hätte ihr altes Leben zurückgelassen. Doch ihr ehemaliger Sensei, die gewitzte Spionagemeisterin Lady Chiyo, kehrt zurück, um sie herauszufordern. Zusammen mit ihren Freunden, einer tödlichen Gruppe Assassinen, macht sie sich auf die Jagd nach den Geistern ihrer Vergangenheit.

Jedoch ist Aiko in der kommenden Erweiterung nicht alleine. Ein ganzes Team steht ihr zur Seite. “Shadow Tactics: Aiko’s Choice” enthält laut Mimimi Games drei Hauptmissionen, die euch in komplett neue Umgebungen entführen. Auch drei kürzere Zwischenmissionen sind mit an Bord.

“Shadow Tactics: Aiko’s Choice” erscheint wie bereits erwähnt im Dezember für den PC. Einen konkreten Release-Termin nannte Daedalic Entertainment jedoch noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung