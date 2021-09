Alan Wake Remastered – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Während des PlayStation Showcase 2021 präsentierte das Entwicklerteam von Remedy Entertainment einen ersten Trailer von „Alan Wake Remastered“. Das Original erschien erstmals 2010 und wird am 5. Oktober 2021 in einer überarbeiteten Version erscheinen. Epic Games Publishing veröffentlicht das Spiel für PC (EGS) und als physische und digitale Edition für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One.

Die neue Version wird 29,99 Euro (UVP) kosten und bietet das komplette Alan Wake-Erlebnis – einschließlich des Hauptspiels und der beiden Erweiterungen „The Signal“ und „The Writer“ – in neu gerenderter 4K-Grafik sowie mit neuen Kommentaren von Creative Director Sam Lake.

„Wir sind dankbar und freuen uns, den Fans die bisher beste Version von Alan Wake zu präsentieren – egal, ob man ein Fan der ersten Stunde ist oder etwas Neues erleben möchte“, sagt Sam Lake, Creative Director bei Remedy Entertainment. „Da ich selbst Autor bin, hat Alan Wake immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Es bedeutet mir und uns allen bei Remedy daher sehr viel, dass wir dem Spiel mit all den Möglichkeiten, die die neue Technologie bietet, neues Leben einhauchen können.“

„Unser Ziel ist es, Entwicklern die Ressourcen und die Stabilität zu bieten, die sie für die Entwicklung großartiger Spiele benötigen“, so Hector Sanchez, Head of Epic Games Publishing. „Alan Wake Remastered ist das erste von zwei Multiplattform-Spielen, bei denen wir mit Remedy zusammenarbeiten. Es ist ein Fan-Liebling von einem der kreativsten Teams der Branche, und wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit etwas zu beginnen, das für so viele von so großer Bedeutung ist.“

In dem Spiel begibt sich Autor Alan Wake auf die verzweifelte Suche nach seiner verschwundenen Frau Alice. Als er die Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt, die er angeblich selbst geschrieben hat und diese vor seinen Augen zum Leben erwacht, beginnt Wake an seinem Verstand zu zweifeln. Er hat keine andere Wahl, als sich den Mächten der Finsternis entgegenzustellen.

Quelle: Pressemitteilung