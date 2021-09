New World – Amazon Games gibt Informationen zum Soundtrack bekannt

Amazon Games stellt in ihrem neuesten Blogpost den Soundtrack von „New World“ vor, komponiert von Ramin Djawadi und Brandon Campbell. Djawadi ist durch seine Kompositionen für Game of Thrones, Westworld, Iron Man und diverse weitere Hollywood-Produktionen weltbekannt, Campbell hat bereits an Game of Thrones, Person of Interest und The Great Wall mitgewirkt.

Die beiden Komponisten haben sich zusammengeschlossen, um den passenden Game-Soundtrack zu erschaffen, zu dem Spieler die Welt von Aeternum erkunden. Das Interview findet ihr unter diesen Zeilen. Den Blogbeitrag findet ihr hier: KLICK!

Hier findet ihr den „New World“-Soundtrack:

“New World” erscheint am 28. September 2021 für PC. Es ist auf Amazon.de (Aff-Link) und Steam (siehe hier) als Standard Edition (39,99 Euro UVP) und als Deluxe Edition (49,99 Euro UVP) erhältlich. Weitere Informationen über „New World“ findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung