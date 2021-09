Battlefield 2042 – Termin für offene Beta steht fest

Kommenden Monat laden Electronic Arts und Entwicklerstudio DICE alle interessierten Spieler zu einer Open Beta von „Battlefield 2042“ ein. Die offene Beta findet auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 sowie PlayStation 5 statt und startet am 8. Oktober 2021. EA Play-Mitglieder und Vorbestellende des Spiels haben bereits am 06. Oktober Zugang zu den Inhalten. Der Preload für alle Beginnt bereits am 5. Oktober 2021.

Die Open Beta von „Battlefield 2042“ beinhaltet das charakteristische Spielerlebnis des Modus Eroberung auf der Orbital-Karte, die zuvor im Reveal-Trailer des Spiels vorgestellt wurde. Spielende auf PC und Next-Gen-Konsolen werden die neuen Schlachten für 128 Spielende (64 Spielende auf PlayStation 4 und Xbox One) im groß angelegten Modus Eroberung erleben und um Schlüsselpositionen auf der Karte kämpfen.

Im Rahmen der Open Beta können Teilnehmende in den Modus All-Out Warfare eintauchen und vier einzigartige Spezialist spielen, die über eigene Stile, Spezialitäten und Merkmale verfügen. Spieler können in die Fußstapfen des russischen Ingenieurs Boris treten, der mit einem SG-36-Wachsystem ausgestattet ist, oder in die Rolle von Casper, einem südafrikanischen Experten für Tarnung und Langstreckenangriffe, schlüpfen. Die deutsche Sanitäterin Falck, die sich auf Unterstützung spezialisiert und Mackay, der mit einer Hakenpistole bewaffnete Überlebenskünstler und Nomade aus Kanada, gehören ebenfalls zu den spielbaren Spezialisten.

Die Karte Orbital aus „Battlefield 2042“ spielt in Kourou, Französisch-Guyana und lässt Spieler in einem Wettlauf gegen die Zeit gegeneinander antreten, während sie in der lebensgefährlichen Umgebung eines unmittelbar bevorstehenden Raketenstarts kämpfen. Zu den Sektoren dieser Karte zählen das Montagegebäude und die Startrampe, die über den Crawlerway miteinander verbunden sind.

Während eines Spiels im Modus Eroberung wird man auch die Dynamik der Map erleben. So beinhaltet diese Karten unter anderem eine automatisierte Raketenstart-Sequenz, Seilrutschenfahrten zwischen Strommasten, Fahrzeugkämpfe bei schlechtem Wetter und einen unerwarteten Tornado, der den gesamten Schlachtverlauf auf den Kopf stellen kann, und vieles mehr.

Die Vollversion von “BF 2042” erscheint am 19. November 2021 für PC und Konsolen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel und die Features gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung