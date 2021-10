Marvel’s Guardians of the Galaxy – Der Trailer zur bevorstehenden Veröffentlichung

Mit einem galaktischen Trailer präsentieren euch Square Enix und Entwickler Eidos-Montréal jede Menge actionreiche Szenen, die euch in den kommenden Spiel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erwarten.

Groot, Rocket, Gamora, Drax und Star-Lord zeigen zudem ihre besonderen Fähigkeiten, die sei einsetzen, um auf dem Schlachtfeld zu dominieren. Untermalt wird der Launch-Trailer mit der Band „Mötley Crüe“ und dem Song namens “Kickstart My Heart” aus dem Jahre 1989. Des Weiteren könnt ihr einen Blick auf weitere Charaktere werfen, die aus dem bekannten „Marvel“-Universum stammen.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. „Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud-Version“ für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.

Quelle: Pressemitteilung