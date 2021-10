Back 4 Blood – Launch-Trailer des Koop-Shooters

Zum Release des First-Person-Koop-Zombie-Shooters „Back 4 Blood“ präsentierten Warner Bros. Games und Entwickler Turtle Rock Studios einen Trailer. Der Shooter ist auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erhältlich. Durch den Crossplay-Support kann über alle Plattformen und Konsolengenerationen hinweg gespielt werden.

„Back 4 Blood“ ist auf den Xbox Series X/S- und Xbox One-Konsolen via Xbox Game Pass und auf Windows PCs und Mobilgeräten über Cloud Gaming (Beta) via Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Als „Xbox Play Anywhere“-Titel für Xbox und Windows PCs können Besitzer von „Back 4 Blood“ sowohl die Xbox- als auch die Windows PC-Version mit geteilten Speicherdaten, Spiel-Addons und Erfolgen nutzen.

„Es war uns eine große Ehre, Back 4 Blood zu veröffentlichen und mit dem tollen Team von Turtle Rock Studios zusammenarbeiten zu dürfen, um Spielern ein neues und aufregendes Erlebnis im Koop-Zombie-Shooter-Genre zu bieten“, sagt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Back 4 Blood liefert Spielern actionreiches Gameplay mit unterschiedlichen wettkampforientierten Kämpfen, die unseren Fans ganz sicher großen Spaß bereiten werden.“

„Back 4 Blood spiegelt wirklich ohne Frage die ganzen Mühen wider, die das ganze Team von Turtle Rock Studios in das Spiel gesteckt hat, um ein neues und hochwertiges Zombie-Shooter-Erlebnis zu schaffen“, sagte Chris Ashton, Mitbegründer und Designdirektor von Turtle Rock Studios. „Das ist genau das Spiel, was wir uns für unsere leidenschaftliche und engagierte Community vorgestellt hatten, und wir freuen uns unglaublich darüber, dass es nun endlich so weit ist, dass sich unsere Fans ins Getümmel stürzen können.“

Der Trailer folgt der Zombiejäger-Crew der Cleaners, die sich gegen die infizierten, unerbittlichen Horden der Ridden zur Wehr setzen, um die Welt für die Menschheit zurückzuerobern. Die Geschichte des Spiels beginnt nach einem katastrophalen Ausbruch, bei dem der Großteil der Menschheit entweder getötet oder von einem parasitären Teufelswurm infiziert wurde. Spieler schlüpfen in die Rolle von Apokalypse-Veteranen, die als Cleaner bezeichnet werden. Es ist eine Gruppe mutiger Zombiejäger, die es mit den Infizierten aufnehmen, den sogenannten Ridden, um die Welt zurückzuerobern.

Zusätzlich zu der kooperativen Kampagne für bis zu vier Spieler zeigt der Trailer auch den PvP (Spieler gegen Spieler) Schwarmmodus, in dem Teams zwischen Cleaners und Infizierten wechseln können, um sich direkt miteinander zu messen.

Weitere Informationen über findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung