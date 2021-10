Gotham Knights – Court of Owls mit einem Trailer vorgestellt

Auch das kommende Open-World-Action-RPG „Gotham Knights“ war auf dem „DC FanDome 2021“ vertreten. Gezeigt wurde ein Story-Trailer, der den kriminalen Geheimbund namens „The Court of Owls“ bzw. „Der Rat der Eulen“ vorstellt. Außerdem gibt es ein Video zu sehen, in dem sich Scott Snyder, Greg Capullo und Jim Lee sowie das Entwicklerteam von Warner Bros. Games Montréal zu Wort melden.

„Gotham Knights“ erzählt eine originale Geschichte in DCs „Batman“-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind. Hierbei handelt es sich um „Batgirl“, „Nightwing“, „Red Hood“ und „Robin“.

Das Spiel wird voraussichtlich 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Für welche Vertriebsplattform „Gotham Knights“ auf dem PC erscheint, ist noch nicht bekannt.

