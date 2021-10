Everspace 2 – Xbox Game Pass für PC, Vollversion für PC und Konsolen für 2023 geplant

Das Team von Rockfish Games hat jetzt neue Informationen rund um den Space-Looter-Shooter „Everspace 2“ veröffentlicht. Unter anderem wurde eine Kooperation mit Microsoft bekannt gegeben, wodurch das Spiel als Game Preview im Xbox Game Pass (PC) sowie als Downloadtitel zum Preis von 37,99 Euro (UVP) im Windows 10/11 Store ab dem 21. Oktober erhältlich sein wird.

„Nach unserer erfolgreichen Partnerschaft, in der wir den ersten Teil von EVERSPACE als ID@Xbox-Titel in der Xbox Game Preview veröffentlicht und später ebenfalls im Game Pass angeboten haben, sind wir begeistert, erneut mit unseren Freunden bei Microsoft zusammenzuarbeiten, um mit EVERSPACE 2 noch mehr rasante Weltraum-Shooter-Action auf Windows 10/11 und die Xbox-Plattform zu bringen“, so Michael Schade, CEO und Mitbegründer von ROCKFISH Games. „So können Weltraumpiloten mit Game Pass nicht nur frühzeitig ins Cockpit steigen, sondern unser Team erhält auch zusätzliches Budget, um die Story-Kampagne wie versprochen abzuschließen, das Endgame zu perfektionieren und auf allen Plattformen die Grenzen das Machbaren weiter auszureizen.“

„Das Team von ROCKFISH Games kann eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von visuell atemberaubenden und packenden Weltraum-Shootern auf allen möglichen Plattformen seit etwa fünfzehn Jahren vorweisen und wir freuen uns, ihr neuestes, hochgelobtes Game auch auf Windows 10, 11 und Xbox erscheinen wird“, sagt Chris Carla, Head of ID@Xbox bei Microsoft. „Mit erstklassiger Grafik, einem fesselnden Looter-Shooter-Game-Loop, ansprechendem Weltraumkampf und -erkundung, präziser Steuerung für Tastatur, Maus und Gamepad sowie dem offenen Entwicklungsansatz eines talentierten Teams aus erfahrenen Entwicklern ist EVERSPACE 2 die perfekte Ergänzung für Xbox Game Preview und den Xbox Game Pass.“

Während am 3. November 2021 das dritte große Inhalts-Update mit dem Titel „Khaït Nebula“ erscheint und am 22. Oktober 2021 ein Testlauf auf Steam stattfindet, haben die Entwickler bekannt gegeben, dass sie sich für einen simultanen Release der Vollversion für PC (Windows, Mac und Linux), Xbox und PlayStation entschiedenen haben. Der Release der Vollversion ist jetzt für 2023 geplant.

Weitere Informationen über das Weltraum-Action-RPG „Everspace 2“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung