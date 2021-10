Endzone – A World Apart – Launch-Trailer der „Prosperity“-Erweiterung

Die Erweiterung „Prosperity“ erscheint heute für den postapokalyptischen Survival-City-Builder „Endzone – A World Apart“. Käufer des Addon werden eine neue Generation der Siedler kennenlernen, die gehobenere Bedürfnisse hat und die Siedlungen dank neuer Luxusgüter und modernerer Gebäude technisch einen großen Schritt nach vorne bringt.

Nachdem die Siedler toxischem Regen, Radioaktivität und Dürren getrotzt haben, geht es nicht mehr nur ums Überleben, sondern auch darum, dass Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Mit „Prosperity“ beginnen die Siedlungen zu florieren: Die neue Generation schaut voller Hoffnung auf eine sicherere und glücklichere Zukunft.

Während ihre Vorgänger hart gearbeitet haben, um ein karges Dasein in einer Welt zu fristen, die sie tot sehen wollte, hat diese neue Generation endlich die Chance, das Leben zu genießen – sei es mit einem schönen Seifenbad oder bei einem kalten Bier. Ein Zeichen für all die harte Arbeit, ist das Wahrzeichen, eines der vielen neuen Gebäuden in Prosperity. Es steigert die Attraktivität der gesamten Siedlung und sorgt somit für eine gesteigerte Zufriedenheit der Siedler.

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios bieten das Addon via Steam und GOG für 9,99 Euro (UVP) an. Weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung