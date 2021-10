The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Neuer Trailer zum Release

Zum Release des Horrorspiels „The Dark Pictures Anthology: House of Ashes“ präsentierte Bandai Namco Entertainment Europe einen Live-Action-Trailer. „House of Ashes“ ist der neuste Teil der Horrorspielereihe und bieten eine eigenständige Geschichte, die man allein oder mit bis zu vier weiteren Spielern erleben kann. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

In der Geschichte des Spiels werden im Schatten des Zagros-Gebirges Spezialeinheiten auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen angegriffen. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sind die Protagonisten in einer furchterregenden Unterwelt gefangen, aus der sie sich befreien müssen – nicht ahnend, dass in den Schatten etwas Uraltes und Böses erwacht ist. Nun gilt es in die Rolle der fünf spielbaren Charaktere zu schlüpfen, die sich mit ihren Feinden aus der oberen Welt zusammentun müssen, um die Monster aus der unteren Welt zu überleben.

Im Trailer heißt die vertraute Figur des Kurators Spieler wieder in der Anthologie willkommen und zeigt einige neue Szenen aus dem Spiel, die einen Einblick in das Grauen, die Dunkelheit und den Tod geben, der zu erwarten ist. Spieler müssen grausame Entdeckungen machen und schwierige Entscheidungen zwischen Opfern und Überleben treffen, um lebensbedrohliche Situationen zu überstehen.

Quelle: Pressemitteilung