Age of Empires IV – Echtzeitstrategiespiel für PC erhältlich

Heute war der offizielle Release des „Age of Empires IV“ für PC. RTS-Fans können das Spiel via Microsoft Store und auf Steam erwerben. Zudem ist der „AoE4“ Teil des Xbox Game Pass für PC und Xbox Game Pass Ultimate. „Age of Empires IV“ ist die Fortsetzung der bekannten Strategiereihe, die 1997 ihren Anfang nahm. Der neue Teil schickt euch ins Mittelalter und beinhaltet folgende Inhalte:

Tutorial-System: Im umfassenden Tutorial-System, dass die Grundlagen des Titels nahelegt

Zivilisationen: Acht unterschiedliche Zivilisationen aus aller Welt, von den Engländern über die Chinesen bis hin zum Delhi-Sultanat.

Story-Modus: In insgesamt vier Kampagnen warten 35 Missionen, die sich über mehr als 500 Jahre Geschichte erstrecken – vom dunklen Zeitalter bis hin zur Renaissance.

Historische Persönlichkeiten: Auf dem Weg zum Ruhm erlebt man die Abenteuer von Johanna von Orleons bei ihrem Kampf gegen die Engländer oder befiehlt als Dschingis Khan die mächtigen mongolischen Truppen.

Multiplayer: Im Mehrspielermodus kann man gegen bis zu sieben weitere Spieler antreten und an verschiedenen PvP- und PvE-Modi teilnehmen.

Die offizielle Webseite von „Age of Empires IV“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung