Saint Kotar – Launch-Trailer des Point & Click-Dedektiv-Adventures

Das durch eine Kickstarter-Kampagne finanzierte psychologische Point & Click Horror-Detektivabenteuer „Saint Kotar“ erscheint heute für PC. SOEDESCO und Entwicklerstudio Red Martyr Entertainment bieten das Spiel auf Steam, EGS und GOG an. Zur Feier der Veröffentlichung wurde ein neuer Launch-Trailer enthüllt. Zusätzlich zum Prolog „The Yellow Mask“, der bereits im Juni 2020 veröffentlicht wurde, bietet „Saint Kotar“ jetzt 20 Stunden Spielzeit, eine komplette Sprachausgabe und Community-Elemente wie Backer als NSCs im Spiel.

Red Martyr Entertainment CEO Marko Tominić freut sich sehr, Saint Kotar zu veröffentlichen: „Von der allerersten Idee über das Schreiben der umfangreichen Hintergrundgeschichte bis hin zur Erschaffung der Welt und der Charaktere … Es waren Jahre harter Arbeit, um etwas so Einzigartiges zu schaffen. Mit all der Hilfe, die wir von den Kickstarter-Unterstützern, dem Rest der Community und unseren Familien erhalten haben, können wir nun endlich sehen, wie das Projekt, in das wir unser ganzes Herzblut gesteckt haben, als fertiges Spiel zum Leben erwacht.“

In „Saint Kotar“ erwarten euch verzweigte Handlungsstränge und mehrere Enden, die durch eure Handlungen und Entscheidungen beeinflusst werden. In den Rollen der beiden gottesfürchtigen Männer Benedek und Nikolay begibt ihr euch auf die Suche nach einer vermissten Frau. Das Ganze spielt in einer ländlichen Stadt, die von makabren Morden und seltsamen Phänomenen geplagt wird, die angeblich mit okkulten Ritualen der Teufelsanbetung und Hexerei zusammenhängen.

