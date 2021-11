ELEX II – Release-Termin und Collector’s Edition

Das Science-Fantasy Rollenspiel „ELEX II“ hat jetzt einen Release-Termin von THQ Nordic und Entwicklerstudio Piranha Bytes erhalten. So wird das Spiel am 1. März 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Playstation 5 erscheinen. Interessierte Spieler können das Spiel als Standard Edition erwerben, oder sich für 149,99 Euro (UVP) die Collector’s Edition zulegen. Diese beinhaltet folgendes:

Das Spiel ELEX II

Eine ca. 23 Zentimeter hohe Alb-Figur

Der offizielle Soundtrack zum Spiel auf CD

Das offizielle Artbook

Ein ca. 5 Zentimeter großer Schlüsselanhänger in Form eines Kleriker Amuletts

Ein Steelbook

Ein Konzept-Album von Björn Pankratz mit dem Namen „Cassandra“ auf CD

„ELEX II“ ist der offizielle Nachfolger des Open World-Rollenspiels „ELEX“ aus dem Jahr 2017. Die Geschichte spielt erneut auf der post-apokalyptischen Science-Fantasy-Welt Magalan. Magalan hat nach den Ereignissen aus „ELEX“ einige friedliche Jahre gesehen und vieles hat sich verändert: Neue Fraktionen haben die Bühne betreten, Alte sind untergegangen. Die Versuche der Berserker, der Planeten wieder zu begrünen haben Früchte getragen und nach dem Sieg über den Hybriden geht von den Albs keine Gefahr mehr aus.

Einige Jahre nach Protagonist Jax Sieg über den Hybriden erscheint eine neue Bedrohung am Himmel, die die gefährlichen Kräfte von Dark Elex entfesselt hat und alles Leben auf dem Planeten gefährdet. Um den Frieden auf Magalan und die Sicherheit seiner eigenen Familie zu schützen, muss Jax sich auf eine Mission begeben und die Fraktionen überzeugen, sich gegen die feindlichen Invasoren zusammenzuschließen. Dabei ist er auch auf der Suche nach seinem Sohn Dex, der von ihm getrennt wurde.

Der Planet Magalan soll riesige Umgebungen bieten, die ihr mit einem Jetpack frei erkunden könnt. Nach offiziellen Angaben soll euch eine lebendige Welt erwarten, die sich an eure Taten erinnert und entsprechend reagiert. Die eigenen Taten und moralischen Entscheidungen sollen auch Konsequenzen in der Geschichte haben.

Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Zudem ist „ELEX 2“ auch auf Steam zu finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

