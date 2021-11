Rainbow Six Extraction – Neuer Release-Termin und Buddy Pass

Nachdem „Rainbow Six Extraction“ nicht im September erschien, verkündete Ubisoft jetzt den neuen Release-Termin. So erscheint das Spiel jetzt am 20. Januar 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Zudem können Spieler das Spiel mit Ubisoft+ auf PC, Amazon Luna und Google Stadia abonnieren.

Das Spiel wird neben Crossplay, Cross-Save und Crossplay-Fortschritte auch das sogenannte Crossplay Buddy Pass System bieten. Jede Edition des Spiels schaltet zwei Buddy Pass Tokens frei, die es Spieler ermöglicht ihre Freunde einzuladen und mit ihnen gemeinsam bis zu 14 Tage auf PlayStation, Xbox und PC (Ubisoft Connect, EGS, and Stadia kostenlos zu spielen. Während dieser zwei Wochen werden alle erzielten Fortschritte der Gruppenmitglieder beim Kauf der Vollversion übertragen. Alle Vorbestellungen schalten außerdem das “Orbitaler Zerfall” Kosmetikpaket in „Extraction“ frei.

Neben einer Standard Edition (39,99 Euro UVP) gibt es den Titel auch als Deluxe Edition (49,99 Euro UVP), die drei Bonuspakete beinhalten wird. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung