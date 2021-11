Far Cry 6 – Launch-Trailer des „Vaas: Wahnsinn“-DLC

Zum Release des ersten „Far Cry 6“-DLC präsentierte Ubisoft den obligatorischen Launch-Trailer. Der DLC „Vaas: Wahnsinn“ ist für PC, Google Stadia, Amazon Luna, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. In dem DLC schlüpfen Spieler in die Rolle von Vaas, dem Bösewicht aus „Far Cry 3“, gespielt von Michael Mando (Better Call Saul), der seine Rolle in einem neuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder aufnimmt.

Die Spieler beginnen mit nichts weiter als einer Pistole, um sich zu verteidigen, und müssen neue Waffen finden und Power-Ups freischalten, um stärker zu werden und tiefer in die Abgründe von Vaas‘ Psyche einzudringen. Während des Abenteuer erfährt der Spieler mehr über Vaas‘ Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe.

Quelle: Pressemitteilung