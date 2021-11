Loop Hero – Release-Termin für Nintendo Switch

Publisher Devolver Digital und Entwickler Four Quarters haben jetzt den Release-Termin der Nintendo Switch-Version des Karten-RPGs „Loop Hero“ bekannt gegeben. So können sich Switch-Spieler ab dem 9. Dezember 2021 in den endlosen Kreuzzug begeben. Das Spiel ist bereits für PC (Steam) erhältlich.

In der Geschichte des Spiels hat der Lich die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und ihre Bewohner in niemals endendes Chaos gestürzt. Als Spieler ist man auf der Suche nach einem Ausweg aus diesen endlosen Zyklen.

Die zufällig generierten Abenteuer lassen sich mit dem eigenen, stetig wachsenden Kartendeck individualisieren. So können mit den Karten Gegner, Gebäude und mehr platziert werden. Dabei gilt es die Balance zwischen den Karten zu finden, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen, während man wertvolle Beute und Ressourcen für das eigene Lager sammelt.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Loop Hero“ auf Steam: KLICK! Und hier im Nintendo eShop: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung