Blood of Heroes – Neuer Kämpfer „Krumagal“ im Trailer

Die Open-Beta-Version des Free-to-Play-PvP-Melee-Action-Games „Blood of Heroes“ hat ein neues Update erhalten. Mit diesem Update führt Vizor Games den neuen Helden Krumagal ein. Er verfügt über mächtige magische Fähigkeiten, ist aber mit der Klinge ebenfalls. Er kann seine Verbündeten unterstützen, indem er die Angriffe seiner Feinde im Keim erstickt. Dank seiner Beweglichkeit kann er sich zudem schnell aus gefährlichen Situationen befreien.

Dmitry Voronov, Project Director von Blood of Heroes geht näher auf Krumagals Erscheinen im Spiel ein: „Unser neuer Held Krumagal repräsentiert die bösartige Seite unseres Spieles und hebt sie auf ein ganz neues Level. Er ist ein brutaler Zauberer und erbarmungsloser Schlächter und hinterlässt Spuren der Verwüstung. Lasst euch nicht von seinem Äußeren täuschen: Er hat zwar keine Augen, aber er ist nicht blind. Manche Spieler erinnern sich sicher an ihn aus früheren Zeiten – lange nicht gesehen!”

Des Weiteren beinhaltet das Update folgendes:

Von der KI kontrollierte Bots, die den Spielern beim Verbessern ihrer Fähigkeiten und im Kampf helfen. Sie können auch als Ersatz für Teammitglieder eingesetzt werden, die mitten im Kampf das Weite suchen, damit die Schlacht fair bleibt.

Kriegerbanden können bis zu fünf Helden aufnehmen, um noch mächtigere Allianzen zu schmieden.

Balancing-Verbesserungen: Blocks nehmen Schaden auf, Starke Attacken verbrauchen mehr Ausdauer und Ausweichattacken verursachen mehr Schaden.

Persönliche Gameplay-Statistiken: Spieler können Informationen wie ihre eigene Erfolgsquote anzeigen, um andere mit ihren Skills zu beeindrucken.

Kämpfe vor Einführung der Statistik-Anzeige werden nicht mitgezählt, sodass jeder die Niederlagen seiner Vergangenheit vergessen machen und seinen Ruf als Eroberer neu begründen kann.

Derzeit findet in „Blood of Heroes“ das „Day of the Hunt“-Event statt. Spieler können bis zum 3. Dezember 2021 diverse Belohnungen absahnen:

Die erste Quest Unholy Strength führt die Spieler durch die Grundlagen; Teilnehmer erhalten drei Tage Premium-Zugang als Belohnung.

Die kompliziertere Quest Trail of the Cursed erfordert einiges an Anstrengung, belohnt Spieler aber mit dem epischen Witherer-Skin, sobald Krumagal freigeschaltet ist.

Wer mitten in der Quest das Handtuch schmeißt, hat immer noch die Möglichkeit, Preise zu gewinnen; selbst wenn man ihre Jagd unterbrechen muss, weil das sterbliche Leben als einfacher Mensch einem einen Strich durch die Rechnung macht.

Interessierte können sich auf der Webseite des Spiels für die Open Beta auf PC anmelden (siehe hier). Vizor Games arbeitet derzeit auch daran „Blood of Heroes“ auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, und Xbox Series X zu bringen.

Quelle: Pressemitteilung