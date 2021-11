Martha Is Dead – Neuer Release-Termin für PC und Konsolen

Die Team von Wired Productions und Entwicklerstudio LKA haben jetzt den Release-Termin für den psychologischen Thriller „Martha Is Dead“ festgelegt. So erscheint der Titel am 24. Februar 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Neben einer digitalen Version erscheint auch eine Box-Version für PS4 und PS5. Sie bietet ein exklusives Wendecover, ein doppelseitiges A3-Poster zum Ausklappen, ein Stickerbogen zum Sammeln und ein digitalen Tarot-Kartenpaket zum Herunterladen, das auf den Karten im Spiel basiert.

„Martha Is Dead war für uns eine lange Reise, aber jetzt nähern wir uns dem Punkt, an dem die ganze Welt es spielen kann“, sagt Luca Dalco, Gründer und Direktor von LKA. „Das ist eine Erfahrung, die originalgetreu und präzise auf die Epoche abgestimmt ist, von unserer authentischen Nachbildung der toskanischen Landschaft bis hin zu den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Italien. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Spiel selbst erleben.“

Das Veröffentlichungsdatum wurde von einem neuen Trailer begleitet, der die „Metahuman“-Technologie der Unreal Engine 4 in einer intimen und eindringlichen Darstellung bedrohlicher Spannung, die sich durch das Spiel zieht. Zu sehen sind die Zwillinge Martha und Giulia, die eine besondere Verbundenheit haben.

Der Titel spielt 1944 in der Toskana. Als sich der Konflikt zwischen Achsenmächten und den Alliierten immer weiter verschärft, wird die geschändete Leiche einer ertränkten Frau entdeckt. Ihre Zwillingsschwester, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, verarbeitet das Trauma ihres Verlusts, während die Wahrheit um den Mord weiter mit mysteriöser Folklore vertuscht wird und das Grauen des Kriegs immer greifbarer wird.

Das Spiel ist bereits auf Steam zu finden (siehe hier). Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung