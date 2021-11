This Is the President – Gameplay-Trailer

„This Is the President“ ist ein satirisches Polit-Thriller-Spiel und erscheint im Dezember 2021 für PC. THQ Nordic und Entwicklerstudio SuperPAC zeigen im Gameplay-Trailer, mit welchen Krisen – oder besser „Gelegenheiten“ –man als frisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika konfrontiert wird.

Grenzkonflikte? Klimapolitik? Die Großindustrie regulieren? Atomare Abrüstung? Aufruhr in Großstädten? Oder vielleicht kann man ja der chinesischen Regierung noch ein paar Dinge in Sachen Zensur beibringen. Es stehen unterschiedlichste präsidiale Dekrete zur Wahl, mit denen man sicherstellen kann, genau so lange an der Macht zu bleiben, bis der 28. Verfassungszusatz ratifiziert ist und man lebenslange Immunität vor Strafverfolgung genießt. Denn nur darum geht es bei „This Is the President“.

„This Is the President“ erscheint am 6. Dezember 2021 und ist hier auf Steam zu finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung