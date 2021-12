Dying Light 2: Stay Human – Neues Video liefert neues Gameplay

In der 5. Episode von „Dying 2 Know“ liefert das Team von Techland mehr als 15 Minuten Gameplay aus „Dying Light 2: Stay Human“. Das Spiel hat erst letzte Woche den Gold-Status erreicht und wird am 4. Februar 2022 für PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch (Cloud-Version) erscheinen.

Weiter unten findet ihr die komplette Episode sowie das Gameplay-Material als separates Video. Kornel Jaskuła, Senior Producer für „Dying Light 2 Stay Human“, führt durch das Video. Dieses setzt in der Mitte der Handlung des Spiels ein und folgt Aiden bei seiner Suche nach seiner verschwundenen Schwester.

Weitere Informationen und die anderen Episoden von „Dying 2 Know“ findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Hier die komplette „Dying 2 Know“-Episode, die von Synchronsprecher Jonah Scott und Streamerin Leah moderiert wurde und weitere Details über die Storyline, den Parkour und mehr verrät.

Quelle: Pressemitteilung