Lacuna – Konsolen-Version erscheint noch dieses Jahr

„Lacuna“ ist ein Pixelart-Abenteuer, das bereits für PC erschienen ist. Kurz vor dem Jahreswechsel werden Assemble Entertainment und das in Saarbrücken stationierte Entwicklstudio DigiTales Interactive eine Version für Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlichen. Das Detektiv-Adventure erscheint am 21. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Nintendo Switch-Version folgt am 28. Dezember 2021.

„Lacuna“ ist ein einem 2D Sci-Fi-Noir-Universum angesiedelt. Die Geschichte dreht sich um den Protagonisten Neil Conrad, einem CDI Agent (Central Department of Investigation). Neil untersucht einen kaltblütigen Mordfall, der sein Leben und sogar das des gesamten Sonnensystems ins Chaos zu stürzen droht. Jetzt liegt es an ihm Zeugen zu befragen, Hinweise zu sammeln und Intrigen aufzudecken… oder eben auch nicht.

Die Handlung gerät bei keiner Entscheidung ins Stocken, es gibt kein Zurück. Durch umfangreiche Dialogoptionen gilt es Entscheidungen zu treffen, die potenziell schwerwiegende Folgen haben können. In dieser Geschichte mit multiplen Enden wird auch der eigene moralische Kompass in Frage gestellt. Verrät Neil seinen Freund, um seine Familie zu beschützen? Bringt er seine Nächsten in Gefahr für das Allgemeinwohl? Wahrt er den Frieden oder enthüllt er die schreckliche, welterschütternde Wahrheit?

Die Konsolen-Version wird für 19,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Die PC-Version gibt es auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung