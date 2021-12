Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Der Release-Termin steht, neuer Trailer

Sony gab am heutigen Tage neue Details zu „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ bekannt. Des Weiteren veröffentlichte das Unternehmen einen neuen Trailer und enthüllte den Release-Termin für die PS5-Version der „Uncharted“-Sammlung – die PC-Version hat noch kein Veröffentlichungsdatum erhalten.

Grafik-Optionen und Features

Im offiziellen PlayStation Blog ging Sony mehr auf die Details zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ ein. So bieten die beiden Spiele auf der PS5 gleich drei Grafik-Optionen.

In der „Priorität Qualität“-Option laufen die Remaster mit einer nativen 4K-Auflösung und mit 30 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm. Die Option namens „Priorität Leistung“ sorgt hingegen für 60 Bilder pro Sekunde und eine dynamische 4K-Auflösung. Wer noch mehr „FPS“ möchte, der kann den speziellen „Leistung+-Modus“ anschalten, der 120 Bilder pro Sekunde bietet. Jedoch verringert sich hier die Auflösung der Spiele auf 1080p.

Des Weiteren sollen die Ladezeiten dank der integrierten SSD der PS5 extrem verkürzt werden. „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ unterstützt zudem 3D-Audio sowie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers.

Preise und Upgrade-Möglichkeit

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ erscheint für die PS5 als Disc im Handel und in digitaler Form. Die Spieler, die „Uncharted 4: A Thief‘s End“, „Uncharted: The Lost Legacy“ oder das „Digital Bundle“ mit den beiden Games in der Vergangenheit erworben haben, können für 10 € ein Upgrade auf die digitale Version von „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ durchführen.

Die Spieler, die im Besitz einer PS4-Disc sind, müssen die Disc jedes Mal, wenn sie die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchten, in die PS5-Konsole eingelegen. Ausgenommen sind jedoch die Disc-Besitzer, die eine PS5 als Digital Edition besitzen – hier ist ein erneuter Kauf nötig.

Die PlayStation Plus-Mitglieder, die „Uncharted 4: A Thief‘s End“ über ihr PlayStation Plus-Abonnement erhalten haben, werden ebenfalls nicht in der Lage sein, ein Upgrade durchzuführen.

Release und Trailer

Die Remaster von „Uncharted 4: A Thief‘s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ werden am 28. Januar 2022 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Upgrade-Option ist ebenfalls ab diesem Datum möglich.

Quelle: PlayStation Blog