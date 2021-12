God of War – Die PC-Version im Trailer, Systemanforderung bekannt

Im nächsten Monat dürfen Kratos und sein Sohn Atreus auf dem PC die Reise in das fremde Land antreten. Sony veröffentlichte heute einen neuen Trailer zur PC-Version, der die Features in den Mittelpunkt rückt und die Grafik des Spieles zeigt. Des Weiteren wurden die Systemanforderungen veröffentlicht.

Die PC-Version von „God of War“ bietet eine native 4K-Auflösung und freigeschaltete Bildraten. Höher aufgelöste Schatten, verbesserte Screen Space Reflections und Verbesserungen bei der Pipeline für die Umgebungsverdeckung durch GTAO und SSDO sollen das Erlebnis abrunden. Die PC-Version von „God of War“ erhält zudem NVIDIA DLSS und die „NVIDIA Reflex Low Latency“-Technologie. Das Ultrawide-Bildformat von 21:9 wird ebenfalls unterstützt.

Die PC-Version von „God of War“ erscheint am 14. Januar 2022 in digitaler Form. Die Veröffentlichung erfolgt via Steam und im Epic Games Store.

