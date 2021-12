Suicide Squad: Kill The Justice League – Gameplay-Trailer

Das Action-Adventure/Third-Person-Shooter „Suicide Squad: Kill The Justice League“ wird derzeit von Rocksteady Studios entwickelt und wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Games und DC nächsten Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Im neusten Trailer, welcher während der Game Awards 2021 veröffentlicht wurde, gibtes einen ersten Einblick in das Chaos, das Spieler entweder allein oder mit bis zu vier Teammitgliedern im Online-Koop erleben werden. Als Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oder King Shark gehen Spieler auf die Mission, die größten Superhelden der Welt, die Justice League, zur Strecke zu bringen.

Der Trailer führt durch eine Reihe Open-World-Kampfsequenzen, in denen die Aktionssets, Bewegungsfähigkeiten und eine Vielzahl an Waffen gezeigt werden, die der Suicide Squad zur Verfügung stehen, während sie sich auf einen Showdown gegen den schnellsten Mann der Welt vorbereiten: The Flash.

Quelle: Pressemitteilung