Dying Light 2: Stay Human – CGI-Trailer und „Reach for the sky“-Paket

Im Rahmen der Game Awards 2021 präsentierte das Team von Techland einen CGI-Trailer zum kommenden First-Person-Titel „Dying Light 2: Stay Human“. Der Trailer wurde von Platige Image erschaffen, einem BAFTA-prämierten Studio für visuelle Effekte und Animation.

Zusammen mit diesem neuen CGI-Trailer hat Techland auch ein exklusives Skin-Pack, „Reach for the sky“, vorgestellt. Jeder Spieler, der das Spiel vorbestellt, erhält ein zusätzliches exklusives Pack, das in enger Zusammenarbeit mit Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City) entstanden ist.

Sie spricht die Rolle von Lawan, einer unabhängigen und unbeugsamen Bürgerin von „The City“, die das Schicksal auf ihrer Reise mit dem Hauptprotagonisten Aiden verbindet. Das exklusive digitale „Reach for the sky“-Paket enthält ein einzigartiges Outfit, eine Waffe, einen Rucksack und Paraglider-Skins.

Jeder Spieler, der Dying Light 2 Stay Human vorbestellt, erhält in diesem Paket:

Armbrust-Skin für Lawan

Rucksack-Skin für Aiden und Lawan

Paraglider-Skin für Aiden und Lawan

Outfit für Lawan (nicht spielbarer Charakter)

„Dying Light 2: Stay Human“ erscheint am 4. Februar 2022 für Nintendo Switch (Cloud-Version), PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung