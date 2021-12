Weird West – Zweites Gameplay-Video der „Road to Weird West“-Reihe

In weniger als einem Monat werden Devolver Digital und Entwickler WolfEye Studios das Action-RPG „Weird West“ für PC und Konsolen auf den Markt bringen. In der zweiten Episode von „Road to Weird West“ führt uns Creative Director Raf Colantonio durch die Simulationselemente.

In dieser Fantasy-Interpretation des Wilden Westens teilen sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen. Die Geschichte dreht sich um eine atypischer Heldengruppe, die durch die Entscheidungen, die Spieler in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise ist einzigartig und richtet sich nach den Handlungen der Spieler – eine Reihe von Geschichten, in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert.

Das Spiel erscheint am 11. Januar 2022 für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Die Homepage von „Weird West“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung