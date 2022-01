King Arthur: Knight’s Tale – Release verschoben

Eigentlich sollte „King Arthur: Knight’s Tale“ am 15. Februar 2022 die Early Access-Phase auf Steam verlassen und als Vollversion erscheinen. Jetzt hat das Entwicklerstudio NeocoreGames bekannt gegeben, dass die Vollversion erst am 29. März 2022 für PC erscheinen wird. Mit der zusätzlichen Entwicklerzeit will das Team den Titel weiter verbessern. Die angekündigte Konsolen-Version (Xbox Series X/S und PlayStation 5) soll später folgen.

„King Arthur: Knight’s Tale“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit klassischen RPG-Elementen, das sich seit 2021 in der Early Access-Phase auf PC befindet. Spieler erwartet eine moderne Nacherzählung der Legende um König Artus. Die dunkle Fantasy-Welt startet direkt nach der berühmten Schlacht von Camlann mit einer Wendung: Der Spieler startet als ehemaliger schwarzer Ritter der düsteren Geschichten: Sir Mordred, der Erzfeind König Arthurs. Mit seinem letzten Atemzug schlug König Arthur Sir Mordred nieder und beide starben – und überlebten dennoch irgendwie.

Quelle: Pressemitteilung