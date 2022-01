Chernobylite – „Monster Hunt“-Update für Konsolen

Nachdem das kostenlose „Monster Hunt“-Update bereits letztes Jahr für die PC-Version von „Chernobylite“ erschien, folgt heute die Veröffentlichung für Konsolen. „Monster Hunt“ (Monsterjagd) fügt dem Sci-Fi-Survival-Horror-RPG drei neue Monstertypen hinzu. Jedes der Monster verfügt über einzigartige Fähigkeiten.

All in! Games und das Entwicklungsstudio The Farm 51 veröffentlichen das Update zusammen mit dem kostenpflichtigen Waffen-Skinpaket „Herbstschrecken“ (Autumn Dread). Dies wird für 3,99 Euro (UVP) ab heute für Xbox und ab dem 25. Januar 2022 für PlayStation erhältlich sein.

„Chernobylite“ ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung