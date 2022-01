Backbone – Release-Termin für Nintendo Switch-Version

2021 erschien das Post-Noir-Detektiv-Adventure „Backbone“ für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen. Raw Fury und Entwickler EggNut haben jetzt den Release-Termin für die Nintendo Switch auf den 9. Februar 2022 festgelegt.

Die Switch-Version wird vollständig lokalisiert sein und euch in die Rolle des Waschbär-Privatdetektivs Howard Lotor versetzen. Sein neuster Fall führt ihn nicht nur in die dunkelsten Ecken eines dystopischen und von diversen Tieren bewohnten Vancouvers, sondern verwickelt ihn auch in eine abgrundtiefe und sehr persönliche Geschichte.

Die Homepage von „Backbone“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung