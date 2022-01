Pokémon Legends: Arceus – Trailer gewährt einen Überblick über das Spiel

In „Pokémon-Legenden: Arceus“ für die Nintendo Switch erwartet euch eine riesige, ungezähmte Wildnis, in der neue Entdeckungen auf euch warten.

In dem neusten Spiel des „Pokémon“-Franchise, das vom Entwickler Game Freak entwickelt wird, geht es in die Weiten der Hisui-Region. In dem Land, das in „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ unter den Namen Sinnoh bekannt wurde, warten allerhand wilde Pokémon auf die Abenteuer.

Nintendo veröffentlichte einen neuen Trailer, der euch einen Übersicht über das Spiel und dessen Features gewährt. Der Trailer verrät zudem mehr von der Geschichte von „Pokémon-Legenden: Arceus“. Das Spiel erscheint am 28.01.2022 für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo