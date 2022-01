Two Point Campus – Release erfolgt im Mai

Das „Two Point“-Franchise wird mit „Two Point Campus“ weiter ausgebaut. Das Aufbauspiel, das im vergangenen Jahr von Publisher SEGA und Entwickler Two Point Studios angekündigt. Wie die beiden Unternehmen bekannt gaben, erscheint das Spiel im Mai 2022.

In „Two Point Campus“ könnt ihr euren eigenen Campus errichten. Neben dem Campusgelände könnt ihr Gebäude und die Umgebung entwickeln sowie Wohnheime, Wege, Hecken festlegen. Wer „Two Point Hospital“ gespielt hat, der weiß, dass „Two Point Campus“ ebenfalls auf Comedy setzt. So gibt es diverse Kurse wie die Ritterschule, in der die Studenten das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können. In der Gastronomie können sie hingegen gigantischen Pizzen und ebenso überdimensionalen Pasteten anfertigen.

„Two Point Campus“ erscheint am 17. Mai für Steam, Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch. Zum Release wird das Spiel außerdem im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung