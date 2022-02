Kirby und das vergessene Land – Trailer zeigt den Vollstopf-Modus

Im Zuge der neusten Nintendo Direct-Ausgabe präsentierte Nintendo auch einen neuen Trailer von „Kirby und das vergessene Land“. Er stellt den Vollstopf-Modus des 3D-Adventures vor, der es Kirby erlaubt ganze Objekte einzusaugen und ihre Gestalt anzunehmen.

Unter anderem kann er sich in ein Auto verwandelt und herumdüsen, sich als Getränkeautomat mit Saftdosen zu Wehr setzen oder als spitzer Kegel zustechen. Wenn Kirby seine Spezial-Power in Waddle Dees Waffenladen in der Waddle-Dee-Stadt weiterentwickelt, verändert er sich nochmals und wird noch mächtiger.

„Kirby und das vergessene Land“ erscheint am 25. März 2022 für Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung