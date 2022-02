Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Splinter als spielbarer Charakter bestätigt

Es gibt Neuigkeiten zum kommenden 2D-Brawler „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“. Wie Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Tribute Games haben heute in Partnerschaft mit Nickelodeon bekannt gaben, wird Splinter als spielbarer Charakter den Weg in das Game finden. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass das Spiel auch für die PS4 und Xbox One erscheinen wird.

„TMNT: Shredder’s Revenge“ ist von dem Design der 1987er „Turtles“ inspiriert und ist in einem Pixel-Art-Stil gehalten. In dem neuen Abenteuer müssen sich die pizzaliebenden Ninjas erneut gegen Schredder, Kang sowie Bebop und Rocksteady stellen. Es erwarten euch bekannte Schauplatze wie die Kanalisation, New York City und die Dimension X.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ soll noch im Laufe des Jahres das Licht der Welt erblicken. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. In dem Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben, könnt ihr Splinter und seine Ninjutsu-Moves begutachten.

Quelle: Pressemitteilung