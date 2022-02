PlayStation Plus – Dies sind die Spiele im März 2022

Der März klopft an der Tür und somit auch die neuen Games, welche sich die zahlenden PS Plus-Mitglieder ohne weitere Kosten auf ihre Konsolen verfrachten können. Im März erwartet euch abermals eine bunte Mischung an verschiedenen Genres.

So findet das Spiel „Ark: Survival Evolved“ den Weg in das PS Plus-Programm. In dem Spiel strandet ihr auf einer mysteriösen Insel, wo ihr um das Überleben kämpfen müsst – es gibt auch Dinos! Kunterbunte Renn-Action gibt es hingegen mit „Team Sonic Racing“. Dort fahren diverse Charaktere aus dem „Sonic“-Universum um den Sieg. Die PlayStation 5-Spieler erhalten exklusiv den Cyberpunk-Titel namens „Ghostrunner“, das voraussichtlich im nächsten Monat den eigenständigen DLC „Project_Hell‘ erhält.

Der Monat März beinhaltet zudem ein Bonus-Game. Hierbei handelt es sich um den kooperativen Ableger von „Ghost of Tsushima“ namens „Ghost of Tsushima: Legends“.

Die neuen Spiele stehen ab Dienstag, den 01. März 2022, bei PlayStation Plus zur Verfügung. Das bedeutet, dass ihr bis Montag, den 28. Februar 2022, noch die aktuellen Spiele erhalten könnt, die sich derzeit im PS Plus-Programm befinden.

Die aktuellen Games:

EA Sports UFC 4 (PS4, PS5)

Tiny Tina´s Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Die kommenden Games:

Ark: Survival Evolved (PS4, PS5)

Team Sonic Racing (PS4, PS5)

Ghostrunner (PS5)

Ghost of Tsushima: Legends (PS4, PS5)

Quelle: PlayStation Blog