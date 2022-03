WWE 2K22 – Informationen zum MeineFRAKTION-Modus

Diese Woche veröffentlichen 2K und Entwickler Visual Concepts ihr Wrestling-Titel „WWE 2K22“ für PC und Konsolen. Der neuste Teil der Reihe wird über den MeineFRAKTION-Modus verfügen, eine neue Variante des klassischen Team-Aufbau-Modus.

In diesem Modus sammeln, verwalten und verbessern die Spieler eine Reihe an WWE-Superstars und Legenden, um ihr ultimatives Viererteam aufzustellen. Manager und Side Plates steigern die Performance, während Logos, Hintergrundbilder und Namenstafeln zur kreativen Individualisierung zur Verfügung stehen.

MeineFRAKTION-Spieler können ihre vierköpfigen Fraktionen in den Fraktions-Kämpfen gegen andere Viererteams antreten lassen, sie in den Proving Grounds in verschiedenen Match-Typen auf die Probe stellen, jede Woche einen neuen Turm ins Wanken bringen oder eine Reihe täglicher Herausforderungen bestreiten.

Es gibt drei verschiedene spielinterne Währungen in MeineFRAKTION:

MeineFRAKTION-Punkte – Können für Kartenpakete und Verträge eingetauscht werden, man erhält sie für den Abschluss von Matches und Herausforderungen;

MeineFRAKTION-Token – Können im Token-Belohnungsmarkt eingesetzt werden, um mächtige WWE-Superstar- und Legenden-Karten freizuschalten. Auch sie erhält man für den Abschluss von Matches und Herausforderungen;

Virtuelle Währung – Kann gekauft werden und exklusiv in MeineFRAKTION für Kartenpakete, Boxen und Verträge eingesetzt werden.

Alles, was Spieler mit virtueller Währung freischalten können, kann auch mit MeineFRAKTION-Punkten freigeschaltet werden. Außerdem ist MeineFRAKTION ein reines Singleplayer- Online-Erlebnis, Spieler erhalten also keinen Wettbewerbsvorteil über andere Spieler, indem sie virtuelle Währung kaufen.

Weitere Belohnungen können die Spieler in bestimmten MeineFRAKTION-Modi erlangen, darunter wöchentliche Türme und Fraktions-Kämpfe, wo aufregende zeitlich begrenzte Belohnungen warten, die jeden Monat aktualisiert werden. Es kommen regelmäßig neue Themen-Kartenpakete, die den Spieler zahlreiche aktuelle Superstars und geliebte Legenden für ihre Sammlungen liefern.

„WWE 2K22“ wird von dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelt und erscheint am 11. März 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Käufer der „WWE 2K22 Deluxe“- und „nWo 4-Life Digital“-Edition können sich bereits ab dem 8. März 2022 in den digitalen Ring begeben.

Weitere Informationen über das Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung